Yunanistan'da sporcunun cinsel saldırıya uğradığını duyurmasını takiben istifalar geldi

Yunanistan'ın Olimpiyatlarda Altın madalya kazanan sporcusu Sofia Bekatorou'nun 1998 yılında bir yönetim kurulu üyesi tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamasından sonra Yunanistan'ın yelken federasyon kurulunun iki üyesi istifa etti.

İstifa edenlerin arasında, Bekatorou'nun fail olduğu belirttiği Aristidis Adamopoulos bulunmuyor. Cinsel saldırıyla suçlanan o dönemden beri federasyon Başkan Yardımcısı olan Bekatorou kısa bir açıklamada, "dava çözülene kadar" Yunanistan Olimpiyat Komitesi'nde federasyon temsilcisi olarak görevine ara vereceğini söyledi.

Federasyon, Adamopoulos'dan 1997'den beri elinde tuttuğu başkan yardımcılığından istifasını talep etmişti..

Bekatorou yaşadıklarını kamuoyuna duyurduğundan beri, farklı spor dallarından çok sayıda sporcu destek beyanlarında bulundu.

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda yüksek atlamada gümüş madalya kazanan Niki Bakogianni de spor federasyonlarının yetkililerinin cinsel saldırısına uğradığını duyurdu.

İstifa eden iki yelken federasyonu yetkilisi, federasyonun Bekatorou'nun uğradığı cinsel saldırıyı “talihsiz bir olay” olarak nitelendirmekten öte bir eyleme geçmemesini ve olayı ifşa etmesinin "uzun sürdüğü için" Bekatorou'yu suçlayan açıklamasını protesto etmek için istifa ettiklerini duyurdu.

Yunan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Kapralos ve Genel Sekreter Manolis Kolymbadis olayı bir etik komisyonuna havale ettiler.