Yunanistan'da sığınmacı kampındaki yangında bir çocuk yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Thebes kentinde bulunan sığınmacı kampında Salı gecesi yangın çıktı.

Yunan yetkililer yangında 6 yaşında İranlı bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yangında başka yaralanan olmadığı belirtildi.

AP'nin haberine göre, itfaiyeden yapılan açıklamada, yangına müdahale için giden ekiplerin tesiste kalanlarca engellendiği, bunun üzerine polisten destek istenerek içeri girildiği ileri sürüldü.

Bilincini kaybetmiş olarak binadan çıkarılan çocuğun hastanede öldüğü açıklandı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.