Yunanistan'da savcı nazilerin cezalarının askıya alınmasını önerdi

Pazartesi günü bir eyalet savcısı, neo-Nazi Altın Şafak partisi davasında 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılanların cezalarının temyiz tarihine kadar askıya alınmasını önerdi.

Savcı Adamantia Oikonomou'nun yaptığı öneri, müzisyen Pavlos Fyssas'ı öldürmekten suçlu bulunan Giorgos Roupakias'ı kapsamıyor.

Sunulan argümanlar, lider Nikos Michaloliakos haricinde sanıkların temiz bir sabıka siciline sahip olduğu, kendilerine uygulanan hareketler üzerindeki önceki kısıtlamalara uymuş oldukları ve kaçmaya çalışmamaları oldu.

Mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde, teklif, Altın Şafak'ın bir suç örgütü üyeliğinden hüküm giymiş liderlerinin temyiz davası açılana kadar hapse girmeyeceği anlamına geliyor.