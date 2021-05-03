Yunanistan'da restoran ve barlar yeniden açıldı

Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım ayından beri kapalı olan restoran, kafe ve barlar müşterilerine açık havada hizmet vermeleri koşuluyla bugün açıldı.

Karara göre ülkedeki restoran, kafe ve barlar sadece dış mekanlardaki masalarda hizmet verebilecek, masalar arasında belirli bir mesafe olacak ve her masada en fazla 6 kişi oturabilecek.

Müşterilerin birbirlerini duyabilmek için mesafeyi aşmalarının engellenmesi için müzik yayınına izin verilmeyecek ve işletmeler akşam 10.45'te kapanacak.

Yunanistan'da ayrıca bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de kısaltılarak 23.00-05.00 olarak uygulanacak.