Yunanistan'da papazlar hükümetin kiliseleri kapatma kararını tanımıyor

Yunanistan Kilisesi Kutsal Sinodu Pazartesi günü, hükümetin tüm kiliselerin ve diğer ibadethanelerin kapatılmasını da içeren daha sıkı pandemi önlemleri kararına karşı bir bildiri yayımladı.

Kathimerini'nin haberine göre Pazartesi günkü toplantı sonrasında, Kilise yönetim organı kiliselerin çarşamba günü Epifani bayramında başlangıçta planlandığı gibi ayin ve geleneksel suyla kutsama töreninin yerine getireceğini söyledi.

Kutsal Sinod, kiliselerin sınırlı bir cemaatle tatillerde, önemli tarihlerde açılmasına izin veren orijinal plana atıfta bulunarak, "hükümetin önlemlerine rıza göstermediklerini" ve daha önce üzerinde anlaşılanlar konusunda ısrar ettiklerini belirtti.

Kutsal Sinod ayrıca hükümeti, Cumartesi günü Noel ve Yeni Yıl sırasında kapatma önlemlerini açıklamadan önce kendisine danışmamakla suçladı.