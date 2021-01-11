Yunanistan’da okullar yeniden açılıyor

Yunanistan, salgın ve ülke çapındaki kısıtlamalar devam ederken anaokulları, ilkokulları ve özel eğitim kurumlarını açıyor. Kathimerini'de yer alan habere göre okullar yaklaşık bir aylık ara tatilin ardından 18 Ocak’ta önlemlerle yeniden açılacak. Alınan önlemler arasında sınıfta farklı saat uygulamaları, okul içinde maske zorunluluğu ve yeterli havalandırmanın sağlanması yer alıyor. Ayrıca giriş ve çıkış saatlerinde sıkışmayı önlemek için öğrenciler ebeveynleri tarafından bırakılacak ve alınacak. Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğü de okullarda rastgele koronavirüs taraması yapacak.

Yunanistan salgın açısından görece sakin geçen yaz aylarının ardından Ekim ayından itibaren çok hızlı yükselen vaka ve hasta sayıları ile başbaşa kalmıştı. Bu nedenle Aralık ayının ortaklarında ülke çapında kısıtlamalar yürürlüğe konmuştu. Öte yandan Yunanistan’da sağlık çalışanlarının ve yüksek risk gruplarının aşılanması devam ediyor. Pfizer/BioNTech aşısının uygulanması 28 Aralık’ta başlamıştı.