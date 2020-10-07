Yunanistan’da öğrenci eylemleri: 'Her öğrenci için eğitim ve sağlık!'

Yunanistan’da ortaöğretime başlayan öğrenciler için yeni öğretim yılı protestolarla başladı. 700’ü aşkın okulun öğrencilerinin Belediye ve Bölge Yönetim binaları önünde yaptığı günlük eylemler dışında binlerce öğrenci ise Selanik ve Atina’daki büyük eylemlere katıldı.

Bu eylemlerin başlıca sebepleri arasında:

-Sınıf olarak kullanılabilecek bir çok bina olmasına rağmen 25 öğrencinin küçük sınıflarda öğretim görmek zorunda bırakılması,

-Okulların dezenfektasyonu ve temizliği için yeterli temizlik işçisi sayısının işe alınmaması,

-Öğretim elemanlarının sayısının azaltılması ve bunun sonucu olarak sınıf başına düşen öğrenci sayısının artması bulunuyor.

Eylemlerin çağırıcısı ve örgütleyicisi konumundaki Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) eylemlerle ilgili açıklamalarında Yeni Demokrasi hükümetinin, pandemiye karşı halkın sorumlu duruşu sayesinde kazanılmış olan zamanı halk sağlığı hizmetlerine ve alınabilecek önlemlere harcamadığını, turizm ve ulaşım sektöründeki büyük iş adamlarının isteklerine göre bu kazanımın harcandığını ve en önemlisi de bu sorumsuz politikanın Yunanistan’a COVID-19 pandemisinin ikinci dalgasını getirdiğini söyledi.

Açıklamasında vakalardaki patlamayı ve hükümetin izlediği bu sorumsuz politikaları öğrencilerin bu eylemleri daha okulun ilk gününden örgütlemelerinin sebepleri olarak aktaran Yunanistan Komünist Gençliği, Yunanistan’da öğretim gören öğrencilerin bu haklı mücadelesinin her zaman yanında olduğunu ve tüm gücüyle bu adil talepleri desteklediğini açıkladı.