Yunanistan'da maske artık zorunlu

Yunanistan sağlık yetkilileri Cumartesi günü 5 ölümle birlikte rekor 935 yeni vaka açıkladı. Pandeminin başlangıcından bu yana teyit edilen toplam vaka sayısı 29 bin 992 oldu, 564 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Perşembe günü Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından televizyonda ulusa hitaben açıklanan ek önlemler kapsamında, Cumartesi günü ülkenin yüksek alarm bölgelerinde gece yarısından 5'e kadar olan sokağa çıkma yasakları yürürlüğe girecek ve maske takmak zorunlu olacak. Maske hem içeride hem de dışarıda, tüm kamu işletmeleri ve özel şirketlerde zorunlu.

Sokağa çıkma yasağı önlemi gece vardiyasında çalışan işçileri, gazetecileri ve acil durumları muaf tutuyor ancak bu işçiler bir işveren izniyle veya serbest şekilde çalışıyorsa bir sertifika sunabilmesi gerekiyor.

Cumartesi sabahından beri, Atina'daki polis devriye arabaları aşağıdaki mesajı Yunanca, İngilizce ve Arapça olarak yayınlıyor:

“Tüm dış mekanlarda yüz maskesi kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz. Gece vakti sokağa çıkma yasağı artık yürürlükte. İnsanların gece on iki otuz ile sabah beş arasında dışarıda bulunmaları artık yasak. Lütfen halk sağlığını koruyun; kalabalıktan kaçının. Talimatlara uyuyoruz, güvende kalıyoruz."

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, pandeminin Yunanistan'daki ilerlemesiyle ilgili Cuma günü televizyonda yayınlanan brifinginde, Pazartesi günü itibarıyla Yunanistan'daki 74 belediyeden 24'ünde alarm seviyesinin değişeceğini söyledi: 13'ü iyileşme gösterirken 11'i kötüleşti.