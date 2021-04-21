Yunanistan'da kısıtlamalar gevşetiliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün yaptığı açıklamada Yunanistan'ın 15 Mayıs'tan itibaren turistlere açılacağını doğruladı ve koronavirüsün yayılmasının aşıların yaygınlaşmasıyla stabilizasyon işaretleri gösterdiğini söyledi.

Miçotakis yaptığı özel ulusa sesleniş konuşmasında, "Aşılar, kendi kendine testler ve daha iyi hava koşulları, bu benzeri görülmemiş maceranın sona erdiğinden emin olmamızı sağlıyor" diyerek salgında en zor dönemin atlatılığına işaret etti.

Ancak vaka oranlarının hâlâ yüksek olduğunu ve insanların 30 Nisan'da başlayan Ortodoks Paskalyası hafta sonu boyunca seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi. Miçotakis "Amacımızın güvenli bir Paskalya ve özgür bir yaz olduğunu söylüyorum" dedi.

Ayrıca 3 Mayıs'ta (Ortodoks Paskalyasından bir gün sonra) açık havada yemek yemek için kafe ve restoranların yeniden açılacağını duyuran Yunanistan Başbakanı, koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi için yol haritasını bildirdi. 3 Mayıs itibariyle sokağa çıkma yasakları da 23.00'e geri alınacak.

10 Mayıs'ta ülkenin orta ve ilkokulları hem öğrenciler hem de okul personeli için kendi kendine testlerle yeniden açılacak.

30 yaş üzerindeki herkese aşılanma açık

Miçotakis aşı rezervasyonu platformunun önümüzdeki hafta 30 yaşın üzerindeki herkese açılacağını duyurarak, aşının virüse karşı bir engel ve normale dönüş mücadelesinde bir müttefik olarak önemini vurguladı.

Miçotakis, “Sizi bir kez daha aşılanmaya davet edeceğim, yalvarıyorum, bilimin bahşettiği bu büyük armağanla sağlığınızı koruyun. Aşı ile tehlike gizlenmez. Hastalık ve acı içinde pusuda. Rakamlar, yoldaki bir trafik kazasının aşı komplikasyonundan daha muhtemel olduğunu gösteriyor” dedi.