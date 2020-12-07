Yunanistan’da kısıtlamalar 7 Ocak'a kadar uzatıldı

Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle kapatılan okul, restoran ve mahkemelerin 7 Ocak’a kadar açılmayacağı bildirildi.

Ülkede geçen ay yeniden başlayan kısıtlamaların Noel süresince de devam edeceği açıklandı. Yunanistan Covid-19 vakalarındaki büyük artış nedeniyle bu yıl içindeki ikinci kapatmayı Kasım ayında başlatmıştı.

Hükümet sözcüsü Stelyos Petsas 14 Aralık’a kadar süreceği açıklanan kısıtlamaların bazılarının gelecek aydan önce kaldırılmayacağını duyurdu. Bu kısıtlamalar arasında gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ve bölgeler arası hareketlilik yasağı olduğunu duyuran Petsas, okulların, mahkemelerin, restoranların, spor salonlarının ve kayak tesislerinin de Noel dönemi boyunca kapalı kalmasının beklendiğini açıkladı.

Yunanistan hükümetinin hafta sonuna kadar kilise, kuaförler ve perakende sektörüne dair yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 115 bin 471’e, toplam ölüm sayısı 3 bin 3’e ulaşmıştı.