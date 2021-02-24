Yunanistan'da kendisini yakan hamile sığınmacı, kundakçılıkla suçlanıyor

Ekathimerini'nin aktardığına göre Midilli'de yaşayan 26 yaşındaki hamile bir Afgan kadın, Almanya'ya gitme talebinin beklemeye alınması üzerine için 21 Şubat günü adanın geçici kampında kendisini yakarak intihar girişiminde bulunmasının ardından kundakçılıkla suçlanıyor.

Mülteci statüsü verilen kadın, iki küçük çocuğuyla Midilli'ye gelmişti ve 17 Şubat'ta Almanya'ya gitmesi planlanmıştı. Ancak, genç kadın zaten hali hazırda sekiz ay ertelenen seyahatinin son anda tekrar iptal edilmesiyle karşı karşıya kaldı.

Pazar sabahı genç kadın iki çocuğunu yaşadıkları çadırdan çıkardı ve kendini ateşe verdi.

Kadın, yanıkları nedeniyle tedavi gördüğü Midilli'deki hastaneye sevk edildi, hayatı tehlikesi bulunmuyor.

Genç kadının Perşembe günü savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.