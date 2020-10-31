Yunanistan'da Kasım ayı itibariyle yeni kısıtlamalar geliyor

Yunanistan, koronavirüs vakalarındaki artıştan dolayı Mayıs ayından bu yana ilk kez ülkenin büyük bir bölümünde restoranlar, barlar, kafeler, sinemalar ve spor salonlarını kapatacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tedbirlerin Salı sabahı yürürlüğe gireceğini ve Kasım ayı boyunca süreceğini söyledi.

Kısıtlamaların uygulanacağı bölgeler kuzey Yunanistan ve Atina olacak.

Bu bölgelerdeki restoranlar sadece paket servis ve evlere servis hizmeti sunacak.

Ülkenin geri kalanında maskeler her yerde zorunlu hale gelecek ve gece yarısından sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek. Ülkedeki üniversitelerin dersleri uzaktan olacak.

Bahardaki kapatma uygulamalarının aksine, ülke içindeki seyahatler etkilenmeyecek ve perakende satış mağazaları açık kalacak.

Ülkede günlük koronavirüs vakaları bu hafta ortalama binin üzerine çıktı ve Cuma 1.690 ile zirve yaptı.