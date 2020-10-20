Yunanistan'da günlük vakalar en yüksek seviyeye çıktı

Yunanistan'da günlük Covid-19 vaka artışı en yüksek seviyeye ulaştı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 667 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 87 hastanın entübe durumda olduğu aktarıldı.
Toplam vaka sayısının 26 bin 469'a yükseldiği Yunanistan'da, Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 528'e çıktı.
Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.