Yunanistan'da günlük vakalar en yüksek seviyeye çıktı

Yunanistan'da Covid-19 günlük vaka sayısı, son 24 saatte 667 artışla salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Yunanistan'da günlük Covid-19 vaka artışı en yüksek seviyeye ulaştı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 667 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 87 hastanın entübe durumda olduğu aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 469'a yükseldiği Yunanistan'da, Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 528'e çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.