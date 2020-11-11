Yunanistan'da günlük ölümler 40'ı aştı: Ülke çapında sokağa çıkma yasağı genişliyor

Yunanistan hükümeti bugün enfeksiyon ve ölümlerde devam eden artışı durdurmak amacıyla Cuma günü ülke genelinde yürürlüğe girecek bir sokağa çıkma yasağı duyurdu.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, sokağa çıkma yasağının saat 21.00'den itibaren uygulanacağını söyledi. Sabah 05.00'e kadar uygulanacak yasakla birlikte sadece iş, sağlık gib nedenlerle veya evcil hayvanla kısa yürüyüş gerekçesiyle evden çıkılabilecek.

Kısıtlamalar, Yunan sağlık yetkililerinin bugün ülkede rekor kıran 43 yeni ölüm ve 635'i Attika bölgesinde ve 777'si Selanik'te tespit edilen 2 bin 752 yeni enfeksiyon tespitini duyurması sonrasında geldi.

Akşam 21.00'den sonra evini terk etmek isteyenlerin, 13033'e SMS göndermesi veya işvereninden bir belge alması gerekecek.