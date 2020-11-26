Yunanistan’da genel grev

Yunanistan’da bugün genel greve giden işçiler sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde iş bıraktı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yaptığı açıklamada sabahın ilk saatlerinden itibaren sınıf sendikalarının hükümete ve patronlara kararlı ve militan bir grevle yanıt verdiğini dile getirdi.

Ülke çapında tüm sektörlerde yüzlerce grev hattının oluşturulduğunu açıklayan sendika, Yanya’da grev gözcülerine müdahale eden polisin 7’si sendikacı onlarca işçiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Yunanistan’da işçilerin genel grevini bir mesajla selamladı.

TKP’nin mesajında şöyle denildi:

Değerli yoldaşlar ve direnişteki işçiler,

Dünyanın tüm işçileri olarak yüzyılın en zorlu ve kötü zamanlarından birini yaşamaktayız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünya çapında kapitalist hükümetler hiçbir aşamasında COVID-19 pandemisini bir halk sağlığı sorunu olarak görmediler. Aksine, pandemiyi sömürücü sınıfların kârlarını artırıcı yöntemler geliştirmede bir araç olarak kullandılar.

Yunanistan'da işçilerin hükümetin patronların çıkarları doğrultusunda halk düşmanı politikalarına karşı yürüttüğü mücadeleyi selamlıyoruz.

PAME'nin, işçilerin yaşamları ve hakları için, halkın sağlığının korunması için önlemler talep ederek, ülke çapında örgütlediği Genel Greve tam dayanışmamızı ilan ediyoruz.

Yunanistan'ın grevdeki işçi sınıfına yoldaşça selam!

Yaşasın enternasyonalist dayanışma!

Türkiye Komünist Partisi

Birlik Sendikası'ndan destek

Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada da "PAME’yi, sadece Yunanistan’daki güncel saldırılara karşı değil aynı zamanda dünyada işçi sınıfının tarihsel kazanımlarını korumak adına verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz" denildi. Sendika'nın açıklaması şu şekilde:

Sınıf kardeşlerimiz, değerli yoldaşlar,



Dünyada pandemi süreci, işçi sınıfının en temel haklarına saldırıların gerekçesi haline getiriliyor. Birçok ülkede, emekçilerin tarihsel kazanımları hükümetler ve patronlar tarafından geri alınmak isteniyor. Başta sağlık sektöründe olmak üzere işçiler, büyük sağlık riskleri altında çalıştırılırken işsizlik tehdidi ile sindirilmeye çalışılıyor. Bazı konfederasyon ve sendikalar, ne yazık ki, bu süreçte hükümetlerle uzlaşmacı bir tutum alıyor.



Yoldaşlar, dostlar, yalnız da çaresiz de değiliz... Yunanistan’da bugün (26 Kasım) “Maskelerimiz taleplerimizi haykırmaya engel değil” çağrısıyla düzenlediğiniz genel grev bunun en büyük kanıtıdır. PAME’yi, sadece Yunanistan’daki güncel saldırılara karşı değil aynı zamanda dünyada işçi sınıfının tarihsel kazanımlarını korumak adına verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz.



Sizleri ve PAME’ye bağlı sendikaları selamlıyor, düzenlediğiniz genel grev ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.



Türkiye’de de Birlik Sendikası, genel grevinizde ortak sorunlarımız için yükselttiğiniz talepler ekseninde mücadelesini sürdürüyor.



Yaşasın sınıf mücadelesi,

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

BİRLİK SENDİKASI / TÜRKİYE

