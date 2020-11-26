Yunanistan’da genel grev

Yunanistan’da bugün genel greve giden işçiler sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde iş bıraktı.
Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yaptığı açıklamada sabahın ilk saatlerinden itibaren sınıf sendikalarının hükümete ve patronlara kararlı ve militan bir grevle yanıt verdiğini dile getirdi.
Ülke çapında tüm sektörlerde yüzlerce grev hattının oluşturulduğunu açıklayan sendika, Yanya’da grev gözcülerine müdahale eden polisin 7’si sendikacı onlarca işçiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Yunanistan’da işçilerin genel grevini bir mesajla selamladı.
TKP’nin mesajında şöyle denildi:
Değerli yoldaşlar ve direnişteki işçiler,
Dünyanın tüm işçileri olarak yüzyılın en zorlu ve kötü zamanlarından birini yaşamaktayız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünya çapında kapitalist hükümetler hiçbir aşamasında COVID-19 pandemisini bir halk sağlığı sorunu olarak görmediler. Aksine, pandemiyi sömürücü sınıfların kârlarını artırıcı yöntemler geliştirmede bir araç olarak kullandılar.
Yunanistan'da işçilerin hükümetin patronların çıkarları doğrultusunda halk düşmanı politikalarına karşı yürüttüğü mücadeleyi selamlıyoruz.
PAME'nin, işçilerin yaşamları ve hakları için, halkın sağlığının korunması için önlemler talep ederek, ülke çapında örgütlediği Genel Greve tam dayanışmamızı ilan ediyoruz.
Yunanistan'ın grevdeki işçi sınıfına yoldaşça selam!
Yaşasın enternasyonalist dayanışma!
Türkiye Komünist Partisi
Birlik Sendikası'ndan destek
Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada da "PAME’yi, sadece Yunanistan’daki güncel saldırılara karşı değil aynı zamanda dünyada işçi sınıfının tarihsel kazanımlarını korumak adına verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz" denildi. Sendika'nın açıklaması şu şekilde: