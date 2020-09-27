Yunanistan'da dışarıya kapatılan mülteci kampı sayısı artıyor

Orta Yunanistan'daki Thebai'deki ve ülkenin kuzeyindeki Serez'teki mülteci kampları, koronavirüsün bölgede yayılmasının ardından kilit altına alındı.

Kamplara karantina uygulaması Cumartesi günü Yunanistan'ın Göç, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının ortak kararıyla duyuruldu. Karantina 9 Ekim'e kadar yürürlükte kalacak.

Ana karadaki Elaionas, Malakasa, Oinofyta, Ritsona, Schistos, Koutsohero ve Fylakio'daki göçmen tesisleri ile Sisam ve İleryoz adalarındaki göçmen tesisleri de salgından dolayı karantina altında.

Midilli'deyse, Moria kampının bu ayın başlarında çıkan yangınlardan dolayı boşaltılmasının ardından mülteciler Kara Tepe'deki geçici bir tesise nakledilmişti.