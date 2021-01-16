Yunanistan'da bir El Nusra üyesi tutuklandı

Agence France Presse'nin haberine göre Yunanistan makamları, El Nusra Cephesi'ne üye bir kişiyi Selanik'teki bir mülteci kampında tutukladı.

Yunan makamlar AFP'ye, "Hollanda yetkilileri tarafından çıkarılan tutuklama emrine göre terörle mücadele ekiplerinin dün 33 yaşındaki bir adamı tutukladığını" doğruladı.

Kaynağa göre, tutuklanan kişi Hollanda'ya iade prosedürleri başlamadan önce Selanik'teki savcılığa sevk edilecek.

Tutuklanan adamın eşi ve iki çocuğuyla birlikte tüm ailesine sığınma hakkı verilen Hollanda'da ikamet etmesi gerekiyordu.