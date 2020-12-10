Yunanistan'da basın grevde: Yalnızca salgın haberleri veriliyor

Yunanistan'da devlet ajansı ve televizyonunun da aralarında yer aldığı medya kurumlarında önceki akşam başlayan grev yarın akşama kadar uzatıldı.

Devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'nin de aralarında bulunduğu medya kurumlarında greve çıkan basın emekçileri Covid-19 pandemisiyle ilgili haberler dışındaki tüm haber akışını durdurdu.

Basın emekçileri esnek çalışma ve toplu işten çıkarmaları kolaylaştıracak yeni yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyor.

Gazeteciler Dernekleri Federasyonu (POESY), Yunan Radyo ve Televizyon Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu (POSPERT) ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu'nun (POEPTYM) çağrısıyla dün yerel saatle 18.00'de başlayan grevin 24 saat daha uzatıldığı duyuruldu.

Sendikalar planlanan yasa değişikliğinin toplu işten çıkarmaların yolunu açacağını belirterek geri çekilmesini talep ediyor.

Ülkede gelecek hafta Meclis'e sunulması beklenen yasa tasarısı televizyon kanallarında en az 400 çalışan şartını 280'e indiriyor ve iş sözleşmelerinde gazetecilerin aleyhine daha esnek maddeler getiriyor.

Grev çağrısını yapan federasyonlarca yapılan ortak açıklamada, gelecek hafta Meclise sunulması beklenen yasa tasarısının "Sürekli kötüleşen sağlık krizi ortamında objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indirdiği" belirtildi. Tasarının geri çekilmesi çağrısı yapan federasyonların hükümetin tavrında bir değişiklik olmaması halinde grevi yeniden uzatması bekleniyor.