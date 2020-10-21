Yunanistan’da askerlik süresi uzatılacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 12 aya arttırılacağını duyurdu. Bakan bunun gerçekleşeceği tarihi belirtmedi ancak yakın zamanda olacağına dikkat çekti. Panagiotopulos, ayrıca profesyonel askeri personelin ve askeri okullarda okuyan öğrenci sayısının arttırılacağını açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Selanik Uluslararası Fuarı’nda yaptığı konuşmada zorunlu askerliğin 18 yaşına indirilmesi, liseden hemen sonra yapılması ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkarılması olasılığından söz ettiği hatırlanıyor.

YKP'den açıklama

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) basın bürosu yaptığı açıklamada bu gelişmenin hükümetin ABD-AB-NATO ittifaklarının planlarına katılımın ülkenin egemenlik haklarını savunmak için gerekli olduğu hikayesinin çöktüğü bir zamanda yaşandığını belirtti. Bu kararın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimlerle doğrudan ilgili olduğunu ancak askerliğin uzatılmasının kimseyi ikna edemeyeceğini vurgulayan KKE bunun yalnızca asker ve asker ailelerine sorun getireceğine dikkat çekti.