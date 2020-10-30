Yunanistan ve Türkiye komünist gençliği: Yaşam kazanacak!

Bugün yaşanan depremden etkilenen iki ülkenin Komünist Gençlik örgütleri ortak bir açıklama yayınlayarak depremin sebep olduğu yıkım ve can kayıplarının sorumluları olarak sermaye gruplarının kârı adına halkı sayısız kez korumasız bırakan Yunanistan ve Türkiye hükümetlerini gösterdi.
Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan ortak açıklamada "Yaşamlarımız ezilmeye mahkum değildir! Mücadelelerimizle, gücümüzle, düşlerimizle, 'yaşam kazanacak'!" denildi.
Açıklama şöyle: