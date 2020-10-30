Yunanistan ve Türkiye komünist gençliği: Yaşam kazanacak!

Bugün yaşanan depremden etkilenen iki ülkenin Komünist Gençlik örgütleri ortak bir açıklama yayınlayarak depremin sebep olduğu yıkım ve can kayıplarının sorumluları olarak sermaye gruplarının kârı adına halkı sayısız kez korumasız bırakan Yunanistan ve Türkiye hükümetlerini gösterdi.

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan ortak açıklamada "Yaşamlarımız ezilmeye mahkum değildir! Mücadelelerimizle, gücümüzle, düşlerimizle, 'yaşam kazanacak'!" denildi.

Açıklama şöyle:

"Yunanistan Komünist Gençliği ve Türkiye Komünist Gençliği adına, 30 Ekim 2020’de ülkelerimizde meydana gelen depremde zarar gören tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve ortak dayanışmamızı iletiyoruz.

Yıkıcı ve iki ülkede de can kayıplarına sebep olan bu deprem bir kez daha depremle mücadele önlemlerinin yetersizliğinin yanı sıra, sermaye gruplarının kârı adına halkı sayısız kez korumasız bırakan Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin sorumluluğunu da ortaya koyuyor.

Aşağıdaki acil durum önlemlerinin ivedilikle gündeme alınmasını talep ediyoruz:

- Tüm yaralıların tedavisi ve bakımı

- Artçı depremlere karşı önleyici çalışmaların yapılması

- Hasar alan binaların, altyapıların, kamu binalarının (okullar, hastaneler), ulaşım yollarının ve hanelerin acilen onarılması

- Depremden etkilenen tüm yurttaşların zararlarının karşılanması ve desteklenmeleri

- Başta kamu binaları ve iş yerleri olmak üzere tüm yapıların depreme uygunluğunun, işçilerin ve nüfusun bir bütün olarak yaşamını korumak adına kapsamlı bir denetimden geçirilmesi

- Tarihi yapıların restore edilmesi ve korunması

Yaşamlarımız ezilmeye mahkum değildir! Mücadelelerimizle, gücümüzle, düşlerimizle, "yaşam kazanacak!"