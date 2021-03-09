Yunanistan ve Mısır Doğu Akdeniz'de anlaştı

Mısır’ın 18 Şubat’ta Akdeniz’de 24 adet parselde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ihale açması üzerine Yunanistan, ihale edilen parsellerden birinin (EGY-MED-18) sınırlarının 28. meridyenin doğusunda yer alması ve 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler ile yapılan sözlü iletişimde belirtildiği üzere Türkiye kıta sahanlığının güney sınırlarını takip etmesinin, kendi egemenlik hakları açısından bir sorun teşkil ettiğini belirtmişti.

Katimeri’nin haberine göre, dün yapılan görüşmede Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları EGY-MED-18 bloğunun sınırı hakkında anlaşmaya varıldı. Yunan temsilciler, koordinatların değiştirilmesi konusunda anlaştıklarını, sınırın 28. meridyenle biteceğini ve daha doğuya genişletilmeyeceğini, ikinci bir çözümün ise, bu bloğun ihaleye açılmaması olabileceğini, ilerleyen günlerde anlaşmanın nasıl uygulanacağını görmeyi beklediklerini belirttiler. Yunanistan Dışişleri Bakanı, daha sonraki Lefkoşa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bunun Mısır’ı ilgilendiren teknik bir mesele olduğunu ve karşı taraftan gelen tepkilere dayanarak sorunun çözüldüğünü söyledi.

Bugün Rizospastis’te, Akdenizdeki ilişkilerin arkaplanına ve Mısır görüşmesinin ayrıntılarına ve arkaplanına değinilen haberler yayınlandı. Yunanistan Komünist Partisi (YKP) tarafından, “güvence” diye duyurulan bu anlaşmaların, enerji kaynaklarının “birlikte sömürüsü” planları olduğu ve bu anlaşmaların Yunanistan'ın ABD, NATO ve AB’nin bölgedeki tehlikeli planlarına dahil olması ile ilgili olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Ayrıca, YKP geçtiğimiz Ağustos ayında, İtalya ile yapılan Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması parlamentoda onaylandığında da benzer bir açıklama yapmış, Yunan burjuvazisinin bölgedeki çıkarları için geliştirdiği grup ve işbirliklerinin, emperyalist pazarlara katılımının "Türk karşıtı bir eksen" oluşturduğuna dikkat çekmiş, insanlara kendilerinin büyük tehlikelerin hedefine koyan “ulusal” başarılara seyirci kalmamaları konusunda çağrı yapmıştı.