Yunanistan ve Kıbrıs AB'yi Türkiye'ye karşı sert tutum almaya çağırdı

Yunanistan ve Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni (AB) Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye karşı daha sert tutum almaya çağırdı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemileri göndermesinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın AB üyesi iki ülke arasında politika koordinasyonu amacıyla Lefkoşa'ya sürpriz bir ziyaret yaptığı belirtildi.

Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile görüştü.

Lefkoşa ve Atina, Türkiye'nin hem kendi ülkelerinin egemenliklerini hem de AB'nin egemenliğini ihlal ettiği iddiasıyla Brüksel'den daha sert tutum almasını istiyor.

Basın toplantısında konuşan Dandias, Türkiye'yi bölgede "istikrarı bozan bir rol oynamakla" suçladı ve "Türk provokasyonları AB'nin, ABD'nin net tavırlarına, Avrupa değerlerine, uluslararası hukuka saygısızlık teşkil ediyor… ve kabul edilemez bir militerleşme söz konusu" dedi.

Christodoulides ise "Kıbrıs ve Yunanistan, Erdoğan'a ödün verilmesinin Türkiye'nin kabahatli davranışının görülmemiş düzeyde artmasına yol açacağına uzun zamandır işaret ediyordu" dedi.

Bakan, Mısır, İsrail ve Lübnan ile deniz anlaşmaları yaptıklarını ve "deniz yetki alanları kurmak üzere diğer komşu ülkelerle müzakereye hazır olduklarını" ifade etti.