Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz gündemiyle buluşacak

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Yunanistan ve ABD dışişleri bakanlarının Cuma günü Viyana’da bir araya geleceği açıklandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Nikos Dendias'ın Cuma günü Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geleceği duyuruldu. Görüşmenin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim olması bekleniyor.

Yunanistan dün AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan ile Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dendias, Nahyan ile telefonla görüştüğünü ve görüşmede “bölgesel gelişmeler ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı eylemlerinin” ele alındığını kaydetti.