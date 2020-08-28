Yunanistan, Türkiye'ye yönelik yaptırım çağrısında bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki gayrı resmi görüşmesi öncesinde AB’nin dış politika şefi hakkında, "Josep Borrell’in Türkiye’ye yaptırım seçeneklerine ilişkin açıklamasını büyük bir ilgiyle bekliyorum," dedi.

Dendias, "Akdeniz'de gerilimi azaltmak için bunu mutlak bir zorunluluk olarak görüyoruz" dedi.

Ancak Almanya, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının Ankara ile anlaşmaya varma çabalarını baltalayacağından endişe duymakta.

Yunanistan menşeli Kathimerini'ye konuşan anomim bir Alman Dışişleri kaynağı, birçok AB hükümetinin Türkiye'ye baskı yapmanın sadece tutumunu sertleştireceğine inanındığı görüşünü savundu.

Alman Dışişleri kaynağı, "Bu yaptırımların uygulanmasını zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.