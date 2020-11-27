Yunanistan, Türkiye'ye karşı AB yaptırımları için çağrıda bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB'nin Türkiye’nin “suçlu ve kışkırtıcı politikasını” kontrol altına alması gerektiğini söyleyerek, “Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez” dedi.

Dendias, Perşembe günü yayınlanan Bloomberg News ile yaptığı söyleşide "Avrupa [Türkiye’nin] davranışının sınırlarını göstermelidir," derken "Ankara'nın uluslararası hukuka uymayı seçmesi durumunda kimse Yunanistan'dan daha memnun olmayacak" ifadelerini kullandı.

Aynı söyleşide Dendias, Yunanistan'ın Berlin'e Türkiye'ye silah satışını durdurma yönündeki çağrılarını yineledi.

Dendias, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne atıfta bulunarak, "AB'nin en büyük ülkesi ve ekonomisi olan Almanya, onları AB'nin iki üyesine karşı çevirecek ülkelere silah ihraç etme güdüsünü durduracak kontrollere ve dengelere sahip" dedi.