Yunanistan: Türkiye'nin Ege'de ilan ettiği 'arama ve kurtarma bölgesi' meşru değil

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege'de yeni yasayla ilan ettiği "arama ve kurtarma bölgesi"nin meşru olmadığını ve hayatların tehlikeye atılmasına sebep olacağını kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "1988 yasasında tanımlandığı gibi, söz konusu bölge Yunanistan'ın egemenlik alanları ve sorumluluklarını kapsıyor. Bir faaliyet kriterine göre düzenlenmediği gibi, insan hayatlarının güvenliği sağlama amacı da gütmüyor" denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin, belli siyasi amaçlar doğrultusunda hazırlandığı açık olan bu son hareketiyle kafa karışıklığı yaratmaktan ve insan hayatlarının tehlikeye atmaktan çekinmediği açık. Bu hareket, Türkiye'nin son gerilimlerin nedeni olan Ege ve Doğu Akdeniz'deki keyfi faaliyetlerini ve gayrimeşru hak iddialarını içeren uzun listeye eklendi. Türkiye bir noktada en azından uluslararası yasa normlarına uyumluluk göstermeli" ifadeleri yer aldı.