Yunanistan: Türkiye müzakereler konusunda güvenilmez olduğunu gösterdi

Yunanistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, NATO genel sekreterinin hem Yunanistan hem de Türkiye'nin ulusal bayramlarda savaş tatbikatlarını iptal ettiklerini açıklamasından birkaç saat sonra, Yunanistan'ın ulusal bayramı olan 28 Ekim'de Türkiye'nin bir deniz tatbikatı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Ankara'nın hareketinin müzakereler söz konusu olduğunda "güvenilmez" bir ortak olduğunu gösterdiğini söyledi.

Petsas, "Son birkaç gündür Türkiye, sadece daha bölgemizde sorun yaratan bir taraf olmadığını, aynı zamanda da tamamen güvenilmez bir muhatap olduğunu kanıtlamak için ısrarlı bir çaba gösteriyor." dedi.

Cuma günü, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem Yunanistan hem de Türkiye'nin birbirlerinin ulusal bayramlarında bu hafta yapılması planlanan askeri tatbikatları iptal ettiklerini söyledi ve hareketi "doğru yönde atılan adım" ve kaza risklerinin azaltılmasına yardımcı olarak nitelendirdi.

Türkiye bugün bir Navtex yayınlayarak Yunanistan'ın 28 Ekim bayramında bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.

Türkiye tatbikatları iptal etti

Gün içerisindeki gelişmeleri takiben Türkiye'nin Akdeniz’de planlı atış eğitimlerine ilişkin Navtex'i "iyi niyet göstergesi olarak" iptal ettiği Anadolu Ajansı tarafından duyuruldu.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Akdeniz’de planlı atış eğitimlerine ilişkin NAVTEX'ini de iyi niyet göstergesi olarak iptal ettiğini bildirdi. — AA Canlı (@AACanli) October 26, 2020

28 Ekim, 2. Dünya Savaşı sırasında Mihver kuvvetlerinin Yunanistan'a girmesine izin vermesi için İtalya'nın verdiği ültimatomunun reddedildiği günün yıldönümüne işaret ediyor.

Hükümet sözcüsü ayrıca, Türkiye'nin Yunanistan'ın Rodos adasının güneyindeki "Yunan kıta sahanlığının bazı kısımlarını kapsayan" bir alanda daha fazla araştırma yapılması için bir Navtex yayınladığını söyledi.