Yunanistan: Türkiye bölgesel sorunların ortak paydası

Atina, Türkiye'yi bölgedeki sorunların "ortak paydası" olarak nitelendirerek, Ankara’nın Avrupa Konseyi’nin kararlarına karşı "düzensiz tepkilerini" kınadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Yennimatas yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi toplantısı ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ve Irak ziyaretlerinin ardından gelen istikrarsız tepkileri, yalnızca Türkiye'nin kendi tercihleri nedeniyle içinde bulunduğu uluslararası çıkmaza dikkat çekmeye hizmet ediyor" dedi.

Sözcü ayrıca "Bölgedeki tüm sorunların çözümünde ortak payda olduğuna dair çirkin iddiasına gelince, Türkiye'nin bunu muhtemelen sorunlarının ortak paydasının kendisi olduğunu düşünen bölge ülkeleriyle doğrulaması iyi olacaktır" diye konuştu.