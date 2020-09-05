Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyunun bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldığı belirtildi.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi beklendiği aktarıldı.

AA: Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Anadolu Ajansı (AA), "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" yaptığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bilgisini yayınladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.