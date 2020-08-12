Yunanistan Savunma Konseyi acil kodlu toplandı

Yunanistan Savunma Konseyi'nin dün gece acil koduyla bir araya geldiği öğrenildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un başkanlığında toplanan konseyde Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ve ülkenin önde gelen kurmayları ve askeri liderleri yer aldı.

Athens-Macedonia Haber Ajansı’na konuşan Yunan kaynaklar, toplantının amacının daha geniş bir bölgedeki durumu değerlendirmek ve Türkiye’ye karşı yapılacak hamleleri masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Kaynaklar, 3 saat süren toplantıdan ne sonuç çıktığını henüz açıklamadı.