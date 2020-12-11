Yunanistan Müzisyenler Sendikası'ndan Büyük Dayanışma Konseri

PAME'ye bağlı Yunanistan Müzisyenler Sendikası, Yunanistan'da salgın nedeniyle büyük bir yıkım yaşayan sanat emekçilerine destek olmak amacıyla bir e-konser düzenliyor. 13 Aralık Pazar günü saat 21.00'de Yunanistan'ın önemli müzisyenlerinin katılımıyla gerçekleşecek konserden elde edilecek gelir, sendikanın dayanışma fonunda toplanacak.

Sendikanın yaptığı açıklamada "Sesimizi mücadele eden insanlarla birleştiriyoruz. Sendikanın dayanışma fonunu güçlendiriyoruz" denildi.

Rita Antonopulo, Vasilis Lekkas, Manolis Androludakis, George Dalaras ve Maria Faranturi gibi sanatçıların katılacağı konser daha sonra Yunan Devlet Televizyonu ERT'den de izlenebilecek.