Yunanistan Meclisi, Fransız savaş uçaklarının satın alınmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, 2,5 milyar avroya mal olacak 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının 'her yöne net bir mesaj ilettiğini' savundu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.