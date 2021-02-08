Yunanistan Libya'da büyükelçilik ve başkonsolosluğunu yeniden açıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki büyükelçilik ve başkonsolosluğunu yeniden açacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Trablus'taki Yunanistan Büyükelçiliği'nin hemen yeniden açılacağı ve Bingazi'deki Yunanistan Başkonsolosluğu'nun da açılması için gerekli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 kişiden oluşan üyeleri, Cuma günü Cenevre'de BM gözetiminde yapılan seçimlerde 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar görev yapacak yeni Başkanlık Konseyi'ni belirlemişti.

Buna göre Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na ülkenin Yunanistan'daki eski büyükelçisi Muhammed Menfi getirilmişti. Menfi 2019 yılında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında deniz sınırları anlaşmasının imzalanmasının ardından Atina tarafından sınırdışı edilmişti.

Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fethi Başağa'nın listesiyse son turda kaybetmişti.

Seçimin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yeni yönetimi kutlayan bir mesaj paylaşmıştı.