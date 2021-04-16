Yunanistan Komünist Partisi'nden Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi yorumu: Pazarlıklar güncellendi

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) dünkü Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi ve ardından yapılan basın toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, iki NATO üyesi ülke hükümetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin ardından gelen ziyaretin "rahatlatıcı" olmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada "Yunan ve Türk burjuva sınıfları ve hükümetleri arasındaki rekabet ve ekonomik işbirliğinin iki halkın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı pratikte kanıtlanmıştır" denildi.

Türk hükümetinin "Yunan adalarının egemenliğini onların silahsızlandırılması üzerinden sorgulamaya devam ettiği" ve Trakya'daki Müslüman azınlığın Türk olarak nitelenmesi gerektiği gibi iddialarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada Dendias ile Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısına dair şunlar kaydedildi:

"Bu koşullar altında, ortak basın toplantısındaki iddia olunan olumlu atmosfer ve gündem, ABD, NATO ve AB arabuluculuğunda, iki hükümetin de dahil olduğu bölgedeki tehlikeli emperyalist rekabet çerçevesinde, Doğu Akdeniz ve Ege'de 'pazarlığın' güncellendiğini ve ortak sömürü için uzlaşmanın hazırlandığını, Kıbrıs'ı ikiye bölme planlarının geliştirildiğini gösteriyor.

Bay Dendias'ın sözde 'topluluk müktesebatı'na övgüleri Türkiye ile stratejik ilişkileri koruyan ve Avrupalı tekellerin çıkarlarını desteklemek için bölge halklarının zararına ve ülkemizin egemenlik haklarına müdahalede bulunan AB'nin gerçek rolünün üstünü örtüyor."