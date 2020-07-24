Yunanistan Komünist Gençliği: Sosyalizm için karşı-saldırıya!

Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) 29'uncusunu düzenlediği Anti-Emperyalist Kamp, tüm Yunanistan’dan binlerce gencin katılımıyla 18-19 Temmuz'da Larissa'nın Stomio bölgesinde gerçekleşti.

"Güçlü kalıyoruz! KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ile birlikte sosyalizm için karşı-saldırıya!’’ sloganıyla bir araya gelen gençler benzeri görülmemiş, güç koşullarda dahi hakları için bir araya gelebildiklerini ve mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürdükleri mesajını verdi. İki günlük kampın salgına karşı en güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için bilim insanlarının yönlendirmelerine göre gerekli önlemler alındı, kamp alanına sağlık görevlilerinin bulunduğu bir tıbbi merkez kuruldu.

Doğa yürüyüşleri ve spor müsabakalarından konserlere pek çok kültürel etkinliğin yer aldığı kampta ABD-NATO üslerinin bölgedeki rolünü tarihsel olarak sunan bir sergi, genç kampçıların ilgisini çekti. Kampçılar KKE temsilcilerinin verdiği seminerlere aktif olarak katıldı.

Kampın ilk günü kampçıların bir bölümünün katılımıyla Yunanistan’ın NATO ve ABD suikastçıları için bir üs haline dönüşmesine karşı Larissa’daki Yunan Hava Kuvvetleri Üssü önünde eylem gerçekleştirildi.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, kampta yaptığı konuşmada, bu yıl dünya halklarını ve gençleri yeni zor koşullara maruz bırakan kapitalizmin iyileştirilemez bir düzen olduğunu vurguladı. ABD’de ve başka ülkelerde sokağa dökülen binlerce insanın gelecekteki büyük toplumsal öfke patlamalarının işareti olduğunu söyleyen Kutsumbas, hiçbir şeyin sonsuza dek durağan kalmayacağının, bugünkü eylemlerin işçi sınıfını büyük hesaplaşmaya hazırlayarak çürümüş sömürü düzeninde çatlaklar yaratabileceğinin altını çizdi. Sömürü düzeninin kurbanlarının zincirlerini kıracağı günlerin gelmekte olduğunu, bu zaferin zorlu gündelik mücadelelere bağlı olduğunu hatırlatan KKE genel sekreteri, partisinin her türlü koşula uyum sağlayabilme çabasını yorulmadan sürdürdüğünü dile getirdi ve kampın başarısı için binlerce KNE üyesinin özverili çabasını öne çıkarttı.

KKE’nin Uluslararası İlişkilerden sorumlu Merkez Komite üyesi Eliseos Vagenas'ın katılımıyla "Gençlerin savaş çığırtkanlıklarına ve Doğu Akdeniz'deki kapitalistlerin ittifaklarına karşı mücadelesi" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Kıbrıs’ın Emekçi Halkın İlerici Partisi’nin (AKEL) gençlik örgütü EDON’un ve Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) selamlama mesajları da okundu.

Kampta gerçekleştirilen bir başka seminer ise KKE’nin ideoloji bürosunun temsilcisi Lukas Anstopulos’un konuşmacı olduğu "Lenin’in doğumunun 150. yılında, burjuva devletine mi yoksa halkların gücüne mi güvenmeli?" başlıklı seminerdi.

İki günün sonunda kamp alanı KNE üyeleri ve dostlarının gönüllü katılımı ile temizlendi, kamçılar kamp alanını teslim aldıklarından daha iyi bir şekilde teslim etti.