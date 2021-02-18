Yunanistan, İzmir'den yayınlanan Navtex hakkında nota verdi

Yunanistan menşeli Ekathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki büyükelçiliği aracılığıyla Yunanistan'ın Limni, İskiri ve Kırlangıç adaları çevresinde Perşembe gününden 2 Mart'a kadar yapılacak olan hidrografik araştırma planlarına dair yayınlanan Navtex'i kınamak için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na nota verdi.

Bakanlık sözcüsü Aleksandros Papaioannou, İzmir İstasyonu'nun söz konusu bölge için Navtex yayınlama yetkisi bulunmadığından Atina bunu geçersiz ve yasadışı olarak kınadıklarını duyurdu.

Ankara, Çeşme gemisinin çalışmalarının, deniz tabanında çalışma olmayacağı için deniz yüzeyiyle sınırlı olacağını söyledi.

Çeşme, Yunan Donanması gemilerinin yakın takibi altında 2018 yılında aynı bölgede hidrografik araştırmalar gerçekleştirmişti.

Papaioannou, Yunanistan'ın Türkiye'yle istikşafi görüşmelerin 62. oturumu için tarihler önerdiklerini ancak henüz bir yanıt almadıklarını da söyledi, ancak toplantıların Mart ayının ilk haftasında düzenleneceğini de sözlerine ekledi.