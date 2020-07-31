Yunanistan iddiaları yalanladı: Türkiye’den insansız hava aracı satın almayacağız

Yunanistan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, "Yunan ordusunun, Türk üretimi olan insansız hava araçları satın almayı planladığına ilişkin söylenti ve doğrulanmamış bilgileri kesin bir biçimde reddetmekteyiz" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mayıs'tan beri uluslararası ve yerli basında bunun gibi çeşitli iddialar yer aldığı ancak bunlardan hiçbirinin doğrulanmadığı belirtildi.

Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet tatktik insansız hava aracı (İHA) satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.