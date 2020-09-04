Yunanistan: Görüşmelerin başlaması için Türkiye tehdit etmeyi bırakmalı

NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasına Yunanistan tarafından resmi yanıt geldi.

AFP'nin aktardığına göre Çin Komünist Partisi'nden üst düzey bir isimle bir araya gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditleri bırakması gerektiğini söyledi, "Temasların başlayabilmesi için tehditleri bir kenara bırakalım" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Yunan diplomatik kaynaklar ise NATO'nun bu açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti.