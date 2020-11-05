Yunanistan genelinde 3 haftalık karantina uygulanacak

Yunanistan’da hükümet koronavirüs vakalarının yayılmasını önlemek üzere ülke genelinde 3 hafta boyunca karantina uygulanmasına karar verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yeni kısıtlamaların 7 Kasım’dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek “Geç olmasındansa daha erken etkili tedbirler almayı tercih ettim” dedi.

Yunanistan salgının ilk patlak verdiği Şubat ayında ulusal ölçekte kısıtlamaları başlatmıştı. Ülkede Avrupa’nın birçok ülkesine göre daha az vaka görülmesinin nedeninin erken alınan kısıtlama kararları olduğu düşünülüyor.

Ancak Ekim ayından itibaren Yunanistan’da vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Ülkede dün bildirilen 2 bin 646 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısının 46 bin 892’e yükseldiği Yunanistan’da şimdiye kadar 673 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.