Yunanistan Dışişleri'nden Türkiye'nin Navtex yayınına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye tarafından dün gece saatlerinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yayınlanan edilen Navtex'e tepki gösterilerek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" denildi.

Açıklamada, "Yunan kıta sahanlığı içerisinde bulunan Kastellorizo'nun güneyinde, Yunanistan kıyılarından sadece 6.5 deniz mili uzaklıkta ilan edilen yeni Türk Navtex'i büyük bir gerilim hamlesidir" ifadelerine yer verildi.

'Türkiye'nin güvenilmez olduğunu gösterdi'

Yunan Dışişleri ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında gerçekleşen görüşme sonucunda atılan bu adımın Türkiye'nin "güvenilmez olduğunu gösterdiğini" söyledi ve "Türkiye'yi kararını geri çağırmaya çağırıyoruz" dedi.

Bakanlık açıklamasında "[Türkiye], önceki yüzyılları anımsatan saldırgan ve yasadışı taktiklerde ısrar ediyor ve şüphesiz bölgedeki istikrarsızlığın ve kanunsuzluğun ana faktörü statüsünü doğruluyor" denilirken "Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmaya devam ederken, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlamlaşmasına katkıda bulunacak" ifadeleri vurgulandı.

Çavuşoğlu ile Dendias ile geçen hafta Slovakya'da gerçekleştirilen görüşmede "istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kalındığı" açıklanmıştı.

22 Ekim tarihine kadar geçerliliği olacak olan yayına göre Oruç Reis, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan Meis adasının güneyinde görev yapacak.