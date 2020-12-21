Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu arasında sosyal medya gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bir mesajını paylaşarak “Sevgili Nikos, işte sana yeni yıl için birkaç arkadaşça tavsiye. Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını yaralamayı bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun.” demişti.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesajına “Mevlüt yine bir şeyi unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu” sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye’ye çeşitli temennilerde bulunduğunu söyleyen Dendias'ın mesajının tamamı şöyle:

“Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun:

1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan’ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz.”

“2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur.”

“3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın.”

“Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!”

2. Aspire to become more European. Less Neo-Ottoman. This will best serve the Turkish people. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020