Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu arasında sosyal medya gerilimi

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri arasında sosyal medya gerilimi yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Mevlüt yine bir şeyi unutmuşsun, uluslararası hukuku' diye yazdı.

Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bir mesajını paylaşarak “Sevgili Nikos, işte sana yeni yıl için birkaç arkadaşça tavsiye. Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını yaralamayı bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun.” demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesajına “Mevlüt yine bir şeyi unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu” sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye’ye çeşitli temennilerde bulunduğunu söyleyen Dendias'ın mesajının tamamı şöyle:

“Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun:

1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan’ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz.”

“2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur.”

“3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın.”

“Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!”