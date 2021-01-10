Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye 2016'nın Türkiyesi değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması hakkında Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu.

Atina'nın görüşmelerde "yapıcı bir eğilim" içinde olacağını kaydeden Dendias, Türkiye'nin 2000'lerin başındaki "Avrupalı hevesler barındıran" ve 2016'daki bu görüşmelere katılan ülke ile aynı ülke olmadığını savunarak bunun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 2016'da kesildiği yerden devam etmesinden yana olduğunu belirten Dendias, görüşmelerin gündeminin belli olduğunu ve tarafların bunu değiştirmeye kendi adına karar veremeyeceğini söyledi.

Dendias "20 yıldan bu yana sürdürülen görüşmelerin 61. toplantısı yapılacak. Görüşmelerin tek taraflı olarak genişletilmesine karar vermek, görüşmeleri torpillemek anlamına gelir. Ankara'nın ne denli samimi olduğunu göreceğiz. Biz, görüşmelere samimi ve yapıcı bir niyetle masaya oturmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kıbrıs meselesinin çözümü için BM Genel Sekreteri Guterres'in önerdiği BM himayesinde garantör ülkeler Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile yapılacak 5'li gayrı resmi konferansa katılmaya ise hazır olduklarını söyledi.

Dendias ABD'nin yeni yönetiminin dışişleri bakanı adayı Antony Blinken ile görüşmeyi aynı zamanda ABD ile Karşılıklı İşbirliği Anlaşması için müzakerelerin tamamlanmasını da beklediğini ifade etti.