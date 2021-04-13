Yunanistan Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara'yı ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanısıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

Yunan basını: Görüşme, gerilimi azaltmak için özel bir öneme sahip

Skai.gr’de yer alan habere göre, görüşme Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak açısından özel bir öneme sahip. “Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, kıta sahanlığındaki iki ülke arasındaki farklılıklar tartışılacak. Aynı zamanda, tartışmanın büyük bir kısmının Kıbrıs sorunu ve Nisan ayı sonlarında Cenevre'de düzenlenecek gayri resmi konferansta Atina ile Ankara'nın bu konudaki duruşuna ayrılması bekleniyor” denilerek haberde görüşmenin olumlu sonuçları olması beklenildiği belirtiliyor.

Kathimerini ise haberi, Fahrettin Altun tarafından yayınlanan ve Yunanistan’ın "terörist örgütlerin sığınağı" olduğunu iddia ettiği video hatırlatarak servis ediyor. Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın bunu "Yunanistan’ın imajını lekelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz" diyerek yanıtlıyor ve bu tür iddiaların ortaya çıkması için seçilen zamana dikkat çekiyor.

902.gr’ da ise bu ziyaret hakkında “bölgedeki tehlikeli düzenlemeler için pazarlıklar başlatılıyor” denilerek Ankara’nın ziyaretten birkaç gün önce yayınlanan video ile gerilimi daha da artırdığına dikkat çekiliyor.