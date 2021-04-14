Yunanistan Dışişleri Bakanı Fener Rum Patriği ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Dendias'ın bugün için planlanan Ankara ziyareti, NATO'da Ukrayna gündemiyle düzenlenen 'acil gündemli' video konferans toplantısı nedeniyle yarına ertelenmişti.

Görüşmenin ardından Dendias'la birlikte kameralar karşısına geçen Fener Rum Patriği Bartholomeos "Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var. Bu bölgeleri kilise açısından ilgilendiren konuları dile getirdik. Ayrıca sayın Başbakan Miçotakis'e ilgisi için patrikhanemize karşı duyduğu her zaman ifade ettiği saygısı için teşekkürlerimizi gönderdik" dedi.

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada Dendias'ın İstanbul'dan sonra Atina'ya dönerek buradan NATO toplantısına katılacağı ve Dendias'ın yarın Ankara'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Nikos Dendias'la telefonda görüştüğünü, Dendias'ın Ankara ziyaretinin yarın gerçekleşeceğini açıklamıştı.