Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'yle meseleleri halı altına süpüremeyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yle ilişkileri aşamalı olarak düzeltmenin "kolay bir iş" olmayacağını söyledi.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte yaptığı ortak basın toplantısında yaşanan gerginliğin ardından Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide Dendias, "Farklı anlayış ve yaklaşımımız olduğu meseleleri halı altına süpürmek imkansız" diye konuştu.

Öte yandan Dendias, Ankara'da gergin geçen görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri aşamalı olarak düzeltme sürecinin "ilk bölümü" olabileceğini düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu'yla Atina'da da görüşme yapılacağını belirten Dendias, bu görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de görüşebilmesi için gerekli koşulları oluşturmak için çabalayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tavrının daha da sertleştiğini düşünmediğini söyleyen Dendias, taraflar arasında uluslararası yasalardan kaynaklı bir farklılık olduğunu, bu durumun çözümü bulanıklaştırdığını ama imkansız kılmadığını kaydetti.