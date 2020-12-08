Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye cihatçıların seyahat acentesi

Ürdün, Kıbrıs ve Yunanistan dışişleri bakanları, Ürdün’ün başkenti Amman’da görüşme gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmenin ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dendias, şöyle konuştu:

“Türkiye uluslararası hukukun dışında hareket ediyor ve güç tehdidinde bulunarak maalesef bölgede huzur bozan taraf oldu. Türkiye, Yunanistan’ın egemen hakkına uygun olarak hareket etmesi ve karasularını 12 deniz miline çıkarması durumunda savaşla tehdit ediyor. Göçmenleri araç olarak kullanıyor, propaganda ve yalan haberler yayıyor, güvenlik sorununu tırmandırıyor, cihatçıları Libya’dan Kafkaslara taşıyor, ki buna ben ‘cihatçıların seyahat acentesi’ diyorum, bölgede barış ve istikrara tehditler oluşturuyor”

Ankara’nın bu eylemlerinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyleyen Dendias, toplantıya ilişkinse şunları söyledi:

“Libya, Suriye, Ortadoğu barış süreci, göç sorunu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu görüştük. Ortak anlayış ve ortak yaklaşıma sahip olduğumuz birçok alanı bulduğumuz söyleyebilirim”