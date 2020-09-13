Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Meis ziyareti sırasında Akar ve komuta kademesi Kaş'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı.

Akar burada Doğu Akdeniz’deki gerilime dair yaptığı açıklamada “Biz her zaman diyalogdan, siyasi çözümden barıştan yanayız. Biz iyi komşuluktan yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse onu yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. İyi komşuluk ilişkileri yürütmek istiyoruz. Bizim yaklaşımımıza karşılık verildiği takdirde bir an önce bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da bugün Kaş’a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’nı ziyaret edecek. Sakellaropulu’nun ziyaretinin 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü nedeniyle düzenleneceği açıklanmıştı.