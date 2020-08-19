Yunanistan basını Kemal Reis’teki hasarı gösterdiği belirtilen bir fotoğrafı servis etti

Yunanistan gazetesi Kathimerini, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis’e eşlik eden Türk donanmasına ait Kemal Reis fırkateyninin geçen hafta Yunan donanmasına ait Limnos fırkateyni ile “çarpışması” sonrası aldığı hasara ilişkin bir fotoğrafı dünya basınına servis etti.

Gazetenin haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da Limnos fırkateyninin kaptanını tebrik etti.

Geçen hafta iki donanma gemisi arasında gerçekleşen olay hakkında Yunanistan kaynaklarınca Reuters'a yapılan açıklamada “kaza” diye nitelenmiş, Türkiye tarafı ise Oruç Reis’in taciz edildiğini ve Kemal Reis fırkateynince karşılık verildiğini açıklamıştı.

Ardından Yeni Şafak ve Güneş gazetesi, Yunan basınında Limnos'un kullanılamaz hale geldiği iddialarının çıktığı aktarılmış ve ön tarafı hasar almış fırkateynin Yunanistan'da limana götürülüp bakıma alındığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Kathimerini tarafından bugün yayımlanan fotoğrafta 12 Ağustos’ta Kıbrıs ile Girit arasında Oruç Reis’in seyrettiği sırada meydana gelen olayın ardından Kemal Reis’in sağ arka tarafındaki hasar görülüyor.

Gazeteye konuşan Yunanistan savunma kaynakları, Kemal Reis tarafından önü kesilen Limnos'un kafa kafaya çarpışmamak için dönüş manevrası yaparken burnunu Kemal Reis'in sağ arka kısmına çarptığını, Yunan fırkateyninin Kemal Reis'in pompa dairesine çarpmaktan kılpayı kaçındığını anlattı.

Fotoğrafın orijinal olup olmadığıysa henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Gazete Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un Salı günü Limnos’un kaptanını “Adamsın Kaptan. Tebrikler” diyerek kutladığını, geminin kaptanı Ioannis Saliaris’inse sadece görevini yaptığını söylediğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanı ile görüşme

Yunanistan Savunma Bakanının Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile de görüştüğü belirtilen haberde, Yunan Bakanın Türkiye’nin Yunanistan kıta sahanlığından gemilerini çekmesi durumunda ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos dün yaptığı açıklamada Oruç Reis’in Yunanistan kara sularında sismik araştırma yürütmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtmişti.

16 Ağustos'ta, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kemal Reis'in Oruç Reis'in yanından ayrılarak Kıbrıs'ın doğusunda görevli Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiği belirtilmişti.

Dendias: AB gelecek hafta Türkiye'ye olası yaptırımları görüşecek

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ziyareti sırasında konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ise Mısır, İsrail ve Lübnan ile halihazırda deniz alanı anlaşmaları olduğunu ve “diğer komşu ülkelerle de deniz alanlarına dair müzakerelere hazır olduklarını” söyledi. Dendias ise AB bakanlarının gelecek hafta Türkiye’ye “olası yaptırım listesini” görüşmek üzere bir araya gelmesini beklediklerini söyledi.