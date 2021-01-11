Yunanistan Başbakanı: Tarih belirlensin, istikşafi görüşmelere katılacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" açıklamasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten de bir açıklama geldi.

Miçotakis "Belirli bir tarih saptandığında Yunanistan istikşafi görüşmelere katılacak" dedi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile Lizbon'daki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis Ankara'dan bir tarih önermesini beklediklerini söyledi.

Miçotakis "Belirli bir tarih saptandığında Yunanistan istikşafi görüşmelere katılacak ve Mart 2016'da bıraktığımız yerden (görüşmelere) devam edeceğimizi umuyorum" dedi.

Atina'nın Ankara ile "verimli bir ilişki" geliştirmek istediğini söyleyen Miçotakis, 2021'nin ikili ilişkiler açısından daha iyi bir yıl olmasını umduğunu kaydetti.

Miçotakis Atina'nın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi olduğunu söyledi.