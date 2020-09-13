Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Oruç Reis'in geri dönüşü olumlu bir ilk adım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye ait sondaj gemisi Oruç Reis'in Antalya'daki üsse geri dönmesini Türkiye ile açık denizdeki doğal kaynaklar konusunda gerilimi hafifletmek için "olumlu bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Miçotakis Selanik'te gazetecilere verdiği demeçte, "Oruç Reis'in dönüşü olumlu bir ilk adımdır, umarım devamlılık olur. Türkiye ile ancak provokasyonların olmadığı bir iklimde konuşmak istiyoruz."

Miçotakis, müzakerelerin "iki ülke arasındaki yegane sorun olan deniz alanlarının sınırlandırılmasının üstesinden gelmenin tek yolu olduğunu" söyledi.

Miçotakis, "[Türkiye tarafından atılan] İlk adım ikili ilişkilerimizde iyileşen durumun önsözü olacaktır" dedi.

Miçotakis ayrıca, Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güçlendirmek için satın almayı planladığı 18 Dassault yapımı Rafale savaş uçağından altısının yeni olacağını ve geri kalanının daha öncesinde kullanılmış uçaklar olacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı, ülkenin dört fırkateynini modernize edip dört tane daha satın almayı planladığını da belirtti.